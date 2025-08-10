عشرات الشهداء فـي تواصل الإبادة الجماعية بالقطاع .. وتساؤلات حول «مغامرة نتنياهو الجديدة»

سلطنة عمان تعرب عن إدانتها ورفضها القاطع لتكريس «إسرائيل» احتلال غزة

مسقط ـ القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة «الإسرائيلية» بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزَّة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشَّعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.

وناشدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967.

إلى ذلك واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفة ًأعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى أكثر من ٤٥ شهيدًا منذ الفجر ـ حتى إعداد الخبر ـ في مختلف مناطق القطاع بينهم ٢١ من منتظري المساعدات.

وسجلت مشافي القطاع وفاة أربعة خلال ٢٤ ساعة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ٢٠١ شهيد بينهم ٩٨ طفلًا.

واستشهد ستة وأصيب ١٥٣ من طالبي المساعدات شمال قطاع غزَّة.

ونفذ طيران الاحتلال ثلاث غارات جوية «إسرائيلية» استهدفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة فيما قصف نفس الطيران شقة في برج السوسي مقابل المقر الرئيس للأنروا بغزَّة.

ونسف جيش الاحتلال «الإسرائيلي» مباني سكنية بالتزامن مع غارات جوية «إسرائيلية» في محيط شارع خمسة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وأحرقت مُسيّرة للاحتلال خيمة نازحين قرب تبة النويري غرب النصيرات، وسط قطاع غزَّة. واصيب فلسطيني بطلق جوي من «كواد كابتر» أطلقت النار تجاه الموجودين في منطقة حي الدعوة شرق مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة. من جانبها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن سكان قطاع غزَّة يواجهون نقصًا حادًّا في مستلزمات النظافة الأساسية، والحصول على الصابون أصبح أمرًا شبه مستحيل.

وأوضحت الأونروا في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، أن ملايين قطع الصابون تُباع يوميًّا حول العالم وتُشترى بسهولة، لكن في غزَّة حتى الصابون أصبح من الصعب جدًّا الحصول عليه.

في غضون ذلك ومنذ مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزَّة والتي يصفها البعض بـ(مغامرة نتنياهو) ، ترددت العديد من الأسئلة بشأن قدرة جيش الاحتلال على تحقيقها، لا سيما وأن تبني هذا الطرح جاء في ظل خلافات علنية عميقة بين المستويين السياسي والأمني في «إسرائيل».

ولكن إصرار نتنياهو ومعه وزراء اليمين المتطرف على التوجه نحو هذا السيناريو كان جامحًا وتم تمرير خطته بعد جلسة ماراثونية للكابينت استمرت أكثر من 10 ساعات.

وبعد أن أصبح على المؤسسة الأمنية الإذعان لهذه الرغبة، وبات قادتها بين خياري التنفيذ أو الإقالة، ربما يبحث وزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير عن الطريقة التي يمكن بها المضي قدمًا لتطبيق رؤية نتنياهو المتمثلة في خمسة مبادئ، هي نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات، وتجريد غزَّة من السلاح، وفرض السيطرة الأمنية «الإسرائيلية» على القطاع، مع إنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وفي الوقت الذي لم تأبه فيه حكومة نتنياهو لعاصفة الانتقادات الدولية التي قوبلت بها الخطة الجديدة بشأن غزَّة، بل وبادرت لتوجيه الاتهامات للدول التي عارضتها بأنها تكافئ حماس، يبدو أن الهوة بين تل أبيب والمجتمع الدولي آخذة في الاتساع مع تبني المزيد من دول العالم مواقف لا تنسجم مع مزاج صانع القرار «الإسرائيلي» وداعمه الأقوى وربما الأوحد الآن الولايات المتحدة.

ووضع التطور الأخير جيش الاحتلال في موقف صعب يتخطى مخاوفه التي أعرب عنها علانية والمتمثلة في حالة الإرهاق بين الجنود واهتراء الآليَّات الثقيلة والدبابات بسبب الحرب التي شارفت على إتمام عامها الثاني، وسط تحذيرات من تحول السيطرة على غزَّة إلى «خطر وفخ تكتيكي»، حسبما نقل موقع واللا عن مصادر عسكرية.

وللمفارقة أقر الكابينت التوجُّه دون خطة واضحة، ليبدأ بعدها رئيس الأركان مشاوراته مع قادة الجيش للتخطيط لمستقبل العملية في غزَّة، وليس العكس.