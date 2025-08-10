ترامب وبوتين إلى تفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا.. وزيلينسكي يحذر من تجاهله

مع حديث عن اتفاق يتضمن تنازل كييف عن أراض

واشنطن ـ كييف ـ وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بتاريخ 15 أغسطس الجاري، للتفاوض حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار قد يتطلب تنازل أوكرانيا عن أراضٍ.

من جانبه، أكد الكرملين خطط عقد القمة، حيث نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قوله إن الرئيسين سيركزان على مناقشة خيارات التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب له إن التوصل لوقف إطلاق النار أصبح ممكنًا إذا مورس ضغط كافٍ على روسيا، مؤكدًا أنه على اتصال دائم مع الولايات المتحدة وحلفائه.

وحذّر زيلينسكي من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضًا فكرة التخلّي لروسيا عن أراضٍ.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي «الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ».

وأكَّد أن «أيَّ قرار ضدَّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضًا قرار ضدَّ السلام. ولن يحقّق شيئًا»، مشيرًا إلى أن الحرب «لا يمكن أن تنهى من دوننا، من دون أوكرانيا».

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدَّة «لقرارات فعلية من شأنها أن تجلب السلام» الذي ينبغي أن يكون «سلامًا لائقًا».