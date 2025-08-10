عاجل- الحكومة: افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر.. حدث عالمي ينتظره العالم

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: افتتاح يليق بقيمة مصر الحضارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل. وأكد مدبولي الحرص على متابعة التحضيرات لضمان التكامل بين مختلف أجهزة الدولة، وظهور الحدث بالصورة المبهرة التي تعكس قيمة هذا الصرح العالمي.

دعوات لقادة العالم لحضور الحدث

استعرض السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، موقف قائمة المدعوين من قادة وزعماء العالم، مؤكدًا إرسال الدعوات لدول مختلفة، ومتابعة الحضور عبر سفراء مصر في الخارج، لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من القيادات العالمية.

برنامج فني وفعاليات مصاحبة

قدّم محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والمشرف العام على التجهيز للاحتفالية، عرضًا لملامح البرنامج الفني للحفل الرئيسي والفعاليات المصاحبة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من وسائل الإعلام العالمية على تغطية الحدث، الذي سيكون محط أنظار العالم لما يمثله من قيمة حضارية تتجاوز الحدود الوطنية.