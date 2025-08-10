نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزال نزال لـ "دوت الخليج": نتنياهو يقود إسرائيل نحو "فيتنام الشرق الأوسط".. واحتلال غزة سيكون مكلفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور نزال نزال، المحلل في الشؤون الإسرائيلية، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن هناك حالة من التململ والتذمر الواضح داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في ظل حديث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن خطط متقدمة لإعادة احتلال قطاع غزة.

وقال نزال: "نتنياهو يسعى لدفع الجيش الإسرائيلي إلى وحل غزة، وهو بذلك يكرر سيناريو كارثيًا سيكون بمثابة فيتنام الشرق الأوسط. الوضع ليس بالبساطة التي يحاول ترويجها، خاصة أن هناك انقسامًا حادًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن جدوى هذه الخطوة".

الاحتلال سيكلف إسرائيل على كل المستويات

وأضاف المحلل أن الحديث عن إعادة احتلال غزة "يتجاهل تجربة 2005 التي خرجت فيها إسرائيل مدحورة من القطاع، ولا يبدو أن أي جهة مستعدة لتحمّل تبعات هذا السيناريو الكارثي مجددًا".

وتابع د. نزال قائلًا: "إذا خاطر نتنياهو فعليًا وذهب باتجاه احتلال غزة، فإن الثمن سيكون فادحًا بشريًا واقتصاديًا ودوليًا.

هناك كلفة قانونية، دبلوماسية، وحتى شعبية، حيث الشارع الإسرائيلي ليس مهيّأ لاستقبال قطار من الجثامين، ولا أحد يعلم من الجهة التي ستتولى إدارة غزة في حال تم احتلالها".

قرارات مرتبكة ومشهد ينذر بالتصعيد

وأشار د. نزال إلى أن قرارات نتنياهو تعكس تخبطًا واضحًا في إدارة الملف العسكري والسياسي، وسط مشهد ينذر بأن المرحلة المقبلة "ستكون مليئة بالنار والدخان"، على حد وصفه.

وختم قائلًا: "رغم أنني أعتقد أن نتنياهو قد يُقدم على هذه الخطوة في النهاية، إلا أنني لا أعتقد أن الاحتلال سيتم قريبًا. هناك الكثير من الحسابات المعقدة التي تجعل القرار مؤجلًا، ولكن ليس مستبعدًا".