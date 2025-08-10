نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 254 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم 254 مستوطنًا إسرائيليًا، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار لسلسلة الاقتحامات اليومية التي تشهدها باحات المسجد.

اقتحامات على شكل مجموعات وجولات استفزازية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين دخلوا إلى باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية في أرجاء المسجد، وأداء طقوس تلمودية علنية، وسط تشديد الإجراءات العسكرية بحق المصلين الفلسطينيين.

اعتداءات على قرية شمال أريحا

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون اليوم قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، حيث قاموا بتصوير النشطاء الأجانب المتضامنين مع سكان القرية، في خطوة وصفها المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأنها محاولة ترهيب وإظهار للسيطرة على المنطقة.

تصعيد في الانتهاكات الإسرائيلية

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ما يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة.