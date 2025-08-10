نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر CNN: خطة نتنياهو لاحتلال غزة لا تحظى بقبول إلا من نفسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت شبكة CNN الأمريكية خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، مؤكدة أنها لا تحظى بقبول أي طرف سوى نتنياهو نفسه، وسط رفض من القيادة العسكرية الإسرائيلية وتحذيرات دولية من تداعياتها.

خطة مثيرة للجدل ومعارضة داخلية

وأوضحت الشبكة أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية صوتت على التوسع العسكري والسيطرة على مدينة غزة، وفق الخطة التي طرحها نتنياهو، في خطوة تعكس أهدافًا سياسية داخلية أكثر من كونها استراتيجية عسكرية شاملة.

وأشارت إلى أن تبني الخطة جاء رغم معارضة قوية من قيادات الجيش الإسرائيلي، الذين حذروا من أن هذه العملية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وتعريض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر.

كما تأتي في وقت يشهد فيه دعم إسرائيل تراجعًا عالميًا وفتورًا في التأييد الداخلي لاستمرار الحرب.

البقاء السياسي وتمديد أمد الحرب

حسب التقرير، فإن الخطة تمنح نتنياهو وقتًا إضافيًا للبقاء في السلطة وسط ضغوط سياسية متزايدة، خاصة مع وجود وزراء من اليمين المتطرف في ائتلافه الحكومي، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الذين يعارضون أي وقف لإطلاق النار ويهددون بإسقاط الحكومة إذا توقفت الحرب.

تحذيرات الجيش الإسرائيلي

خلال اجتماع وزاري استمر عشر ساعات، أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير عن رفضه القاطع لإعادة احتلال القطاع، محذرًا من أن غزة قد تتحول إلى "فخ" يستنزف قوات الجيش المنهكة بعد نحو عامين من القتال المتواصل.

كما أكد أن أي عملية جديدة ستفاقم الأزمة الإنسانية وتعرض حياة الجنود والرهائن للخطر.

عزلة دولية وتداعيات دبلوماسية

أشارت CNN إلى أن الخطة وضعت إسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة، حيث أعلنت ألمانيا، ثاني أكبر حليف لتل أبيب بعد الولايات المتحدة، تعليق بعض صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، مما قد يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة.