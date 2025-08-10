العالم اليوم - "إنستغرام" يستنسخ خاصية شائعة من منافسه "سناب شات"

انتم الان تتابعون خبر "إنستغرام" يستنسخ خاصية شائعة من منافسه "سناب شات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 01:20 مساءً - أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة باسم "إنستغرام ماب" تُتيح للمستخدمين مشاركة أحدث أماكن أنشطتهم مع الآخرين واكتشاف محتوى مرتبط بالمكان.

وتطلق المنصة، المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمس خاصية إعادة النشر للمنشورات، وإتاحة علامة التبويب "الأصدقاء" على خدمة الفيديوهات القصيرة "ريلز" على مستوى العالم.

ومع خاصية "ماب" الجديدة، تستنسخ إنستغرام خاصية شائعة أخرى من تطبيق التواصل الاجتماعي المنافس سناب شات، بعد استنساخ خاصية القصص الأساسية للتطبيق في عام 2016.

وتتفوق إنستغرام على سناب ماب، في هذه الخاصية المستنسخة بعد أن تجاوز عدد مستخدميها 400 مليون مستخدم نشط شهريا، ولا تزال إحدى الميزات الأساسية لمنصة إنستغرام.

وتشير إنستغرام، إلى أن خاصية مشاركة المكان ستكون معطلة افتراضيا على خدمة "إنستغرام ماب"، ولن يتم تحديث بيانات مكان المستخدم إلا عند فتح المنصة، أي أنه لا يوفر تحديثات فورية للمكان. من ناحية أخرى، ويتيح سناب ماب للمستخدمين اختيار تحديث مكانهم عند فتح التطبيق فقط أو في الوقت الفعلي.

ووفقا لإنستغرام، فإن خاصية ماب الجديدة ستُسهّل على الأصدقاء التنسيق والتواصل في الخروجات، كما تتيح للمستخدمين استكشاف المحتوى المُرتبط بالموقع الجغرافي الذي شاركه أصدقاؤهم ومنشئو المحتوى المُفضّلون لديهم أو تفاعلوا معه.

على سبيل المثال، إذا حضر صديق للمستخدم مهرجانا موسيقيا قريبا ونشر قصة أثناء وجوده هناك، فستظهر على الخريطة، وبالمثل، إذا نشر أحد منشئي المحتوى مقطع فيديو قصيرا عن مطعم جديد في مدينة، فسيتمكن من تحديد مكانه على خريطة إنستغرام.

بغض النظر عما إذا اخترت مشاركة موقعك الجغرافي، يُمكنك استخدام الخريطة لاستكشاف المحتوى المُرتبط بالموقع الجغرافي، كما تقول إنستغرام.

تتيح خاصية ماب أيضا للمستخدمين ترك رسائل قصيرة، أو "ملاحظات"، على الخريطة ليطلع عليها الآخرون.