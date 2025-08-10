نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 31 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 18 أثناء انتظار المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بسقوط 31 شهيدًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 مدنيًا كانوا بانتظار استلام المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، والتي وصفتها جهات حقوقية بأنها إبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تجاهل صارخ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة، أسفرت هذه الاعتداءات منذ بدء الحرب عن استشهاد 61،369 شخصًا وإصابة 152،850 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.