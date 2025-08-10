العالم اليوم - أشرف حكيمي يعلق على تهمة الاغتصاب و"الكرة الذهبية"

انتم الان تتابعون خبر أشرف حكيمي يعلق على تهمة الاغتصاب و"الكرة الذهبية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 12:24 مساءً - أكد الظهير الأيمن للمنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، أن الاتهام الذي وجه إليه بمحاولة اغتصاب إحدى الفتيات ليس صحيحا، مشيرا إلى ثقته في براءته، كما عبر عن استحقاقه للكرة الذهبية في ظل مشواره الناجح خلال الموسم الماضي.

وفي حوار مع قناة "كانال بلس"، قال حكيمي: "أنا هادئ، هذا اتهام باطل وفظيع وغير عادل، ولا أتمناه لأحد، إنه اتهام غير صحيح".

وأضاف حكيمي: "واثق من ظهور الحقيقة، ولا ألوم نفسي فمن يعرفني يعلم ذلك، أركز على عائلتي وعلى كرة القدم، وأنتظر انكشاف حقيقة من اتهموني ظلما".

وأكد حكيمي أن القضاء الفرنسي سيبرئه من الادعاءات الموجهة ضده، مؤكدا أنه لا يجب لتلك القضية أن تعيق مسيرته الكروية أو حياته الشخصية.

ووجهت فتاة عمرها 24 عاما تهمة لأشرف حكيمي بمحاولة اقتراف جريمة اغتصابها في منزله في فبراير 2023 لكنها أفلتت من بين يديه، بحسب ادعائها.

وعادت تهمة الاغتصاب الموجهة إلى حكيمي لتطفو على السطح نهاية الأسبوع الماضي، بعدما طلبت النيابة العامة في نانتير الفرنسية إحالته على المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب على خلفية شكوى قدمتها فتاة فرنسية مطلع عام 2023.

الكرة الذهبية

وفيما يتعلق بسباق الحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 اعتبر حكيمي أنه يستحق الجائزة تماما مضيفا: "عندما يضعني الناس في نقاش الكرة الذهبية، فهذا حلم لم أفكر فيه من قبل، أعتقد أنني أستحقها أيضا، بعد الموسم التاريخي الذي قدمته".

وتابع: "ليس هناك الكثير من اللاعبين الذين سجلوا في ربع النهائي، ونصف النهائي، والنهائي، خاصة وأن الأمر أصعب بكثير بالنسبة للمدافعين، يظن الناس أنني مهاجم أو لاعب وسط، لكن لا، أنا ألعب في خط رباعي وعلي التفكير في الدفاع".

وتحدث حكيمي عن مشواره الموسم الماضي قائلا: "الإحصائيات التي حققتها هذا العام ليست إحصائيات مدافع عادي، أعتقد أنه عندما يحقق مدافع مثل هذه الأرقام، فهو يستحق الجائزة أكثر من المهاجم".