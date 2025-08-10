العالم اليوم - تسجيل 621 حالة اختناق جراء تسرب غاز الكلور في كربلاء

انتم الان تتابعون خبر تسجيل 621 حالة اختناق جراء تسرب غاز الكلور في كربلاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 12:24 مساءً - أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في كربلاء.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في كربلاء"، مؤكدة أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات وهم بحالة صحية جيدة.

وأشادت الوزارة بجهود الكوادر الطبية وفرق الإسعاف والدفاع المدني التي تعاملت مع الحادث بسرعة وكفاءة عالية.

من جهتها، قالت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية إن حالات الاختناق التي سُجّلت كانت محدودة، وقد جرى التعامل معها فورا من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري.

وتبين أن سبب الحادث يعود إلى تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء على طريق (كربلاء – النجف) قرب العمود 1200، حيث تمت السيطرة الكاملة على الموقف وإنهاء الحادث دون أي تداعيات تُذكر.