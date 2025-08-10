نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اجتماع عربي طارئ لبحث التصدي لجرائم الاحتلال في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت صباح اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة الأردن، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث سبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة آليات التحرك العربي والدولي لوقف الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها أمام مؤسسات العدالة الدولية.

طلب فلسطيني ودعم عربي واسع

الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد كامل من الدول الأعضاء، في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وما يترتب على ذلك من تهجير قسري للفلسطينيين داخل القطاع وخارجه.

كارثة إنسانية ومجازر مستمرة

أكدت الجامعة العربية أن التطورات الأخيرة في غزة تشكل كارثة إنسانية، في ظل استمرار المجازر الدموية، وجرائم الإبادة الجماعية، وتفاقم أزمة التجويع، إضافة إلى تدمير مخيمات اللاجئين، وهدم المنازل والبنية التحتية، وتوسيع الاستيطان، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.