نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 شهيدًا في غزة برصاص جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 11 من منتظري المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل صباح اليوم الأحد، بسقوط 17 شهيدًا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 11 مواطنًا كانوا بانتظار استلام المساعدات الإنسانية.

إبادة جماعية مستمرة منذ أكتوبر 2023

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذ جرائم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، في تحدٍّ للنداءات الدولية وتجاهل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الانتهاكات.

أرقام صادمة لضحايا العدوان

وفق الإحصائيات الأخيرة، أسفرت هذه الإبادة عن 61،369 شهيدًا و152،850 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الكثيرين.