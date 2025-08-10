212 شهيداً جراء التجويع في غزة

212 شهيداً جراء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع شهداء التجويع إلى 212، بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأنه من بين العدد الإجمالي 98 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، فيما توزعت بقية الحالات على السيدات وكبار السن والبالغين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن في وقت سابق، حصيلة ضحايا وفيات سوء التغذية على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت الجهات الصحية 4 حالات وفاة خلال عام 2023 جراء سوء التغذية، فيما سجلت 50 حالة وفاة خلال عام 2024 للسبب نفسه، بالإضافة إلى تسجيل 143 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري.

ودعت منظمات دولية، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى ضرورة إدخال المساعدات حيث توجد قرابة 6 آلاف شاحنة تكفي في الحد الأدنى لثلاثة أشهر الفلسطينيين في القطاع.

وبحسب وكالة "أونروا"، فإن إجمالي المخزون من المساعدات الإنسانية في الأردن وحده يبلغ 165 شاحنة من المواد الغذائية تشمل دقيقاً، وأرزاً، وعدساً، ولحوماً وأسماكاً معلبة، بالإضافة إلى 744 شاحنة من المواد غير الغذائية مثل مستلزمات النظافة الشخصية، ومستلزمات التنظيف، والمياه النظيفة، والبطانيات، والفرشات، فضلاً عن 45 شاحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ويُقدّر عدد المهددين بخطر المجاعة في غزة بنحو 500 ألف شخص، أي ربع سكان القطاع، بينما يعاني باقي السكان مستويات جوع طارئة، بحسب تقارير أممية، في حين حذّرت منظمات دولية من أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في القطاع، ويُقدّر عددهم بـ320 ألف طفل، مهددون بسوء التغذية الحاد، ما يعرضهم لعواقب صحية ونفسية مدمرة قد تستمر مدى الحياة.