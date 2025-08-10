ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 61 ألفاً و369

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 61 ألفاً و369ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من السابع من أكتوبر 2023، إلى 61 ألفا و369 شهيدا، و152 ألفا و850 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بأن فرق الاسعاف والدفاع المدني والمواطنين نقلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، 39 شهيدا منهم شهيد انتشل جثمانه، بالإضافة إلى 419 مصابا إلى مستشفيات القطاع، منوهة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات المسجلة منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي ارتفعت إلى 9 آلاف و862 شهيدا، و40 ألفا و809 مصابا.

كما ذكرت أن حصيلة شهداء المساعدات زادت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 شهيدا و341 مصابا، لتبلغ 1743 شهيدا و12590 مصابا، مشيرة إلى أن مستشفيات القطاع سجلت ايضا خلال الـ24 ساعة الماضية وصول 11 وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتقع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 212 شهيدا من بينهم 98 طفلا

واشارت إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت أنقاض البنايات المدمرة، دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشالها جراء استهدافات الاحتلال ونقص التجهيزات والمعدات اللازمة.