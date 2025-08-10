أحمد جودة - القاهرة - مأساة الجوع في غزة.. استشهاد 11 مدنيًا خلال 24 ساعة بسبب الحصار وسوء التغذية

مأساة الجوع في غزة.. استشهاد 11 مدنيًا خلال 24 ساعة بسبب الحصار وسوء التغذية، استشهد 11 شخصًا في قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة التجويع وسوء التغذية الناجمين عن الحصار المفروض على القطاع.

وتأتي هذه الحصيلة المؤلمة في ظل استمرار نقص المواد الغذائية وانعدام الخدمات الصحية الأساسية، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان، خاصة الأطفال وكبار السن.

المنظمات الحقوقية الدولية جددت تحذيراتها من أن استمرار حرمان المدنيين من الغذاء والماء والدواء يشكل جريمة حرب تستوجب تدخلًا عاجلًا لوقفها، مطالبة بفتح المعابر فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود.