العالم اليوم - الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 أغسطس 2025 01:20 صباحاً - أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء السبت، بانتشار عناصر من الجيش اللبناني على طريق مطار رفيق الحريري لمنع أي محاولات من مناصري حزب الله لقطع الطريق الرئيسي.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش أغلق بعض المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت من جهة الحدث.

كذلك نفّذ الجيش اللبناني إجراءات مشدّدة على الحواجز وفي مناطق عدة، حيث أقفل حاجز عين الدلب - شرق صيدا بالإتجاهين (مدخل حارة صيدا) وقطع طريق المية ومية - شارع الهمشري.

وأفادت المعلومات المتداولة بأن الجيش ينفّذ انتشارا في كل المناطق التي يُمكن أن تشهد تحركات لعناصر حزب الله.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، يوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

وقال مرقص في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".

وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.

وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية الواردة في الورقة الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.

والأربعاء قال حزب الله إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".

ويطالب حزب الله، المدعوم من إيران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.