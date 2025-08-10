نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا في السودان إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المنسقية العامة للنازحين في دارفور غربي السودان، أن وباء الكوليرا، انتشر في مناطق جديدة، ما أسفر عن ارتفاع الوفيات إلى 225 حالة، فيما بلغت الإصابات 5060 حالة.

وقال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال إن "الوباء يواصل الانتشار في مناطق جديدة، خاصة في جبل مرة ومخيمات النازحين"، مشيرا إلى أن وتيرة التفشي غير مسبوقة وتشهد زيادة مقلقة في الحالات اليومية بمراكز النزوح، وخاصة في مخيمات طويلة ونيالا.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل نحو 100 ألف حالة إصابة بالكوليرا منذ يوليو العام الماضي 2024 في السودان حيث تستعر الحرب الأهلية، محذرة من تفاقم سوء التغذية ونزوح السكان وانتشار الأمراض.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بجنيف: "في السودان، تسبب العنف المستمر بمجاعة وأمراض ومعاناة واسعة النطاق".

وأضاف المسؤول الأممي في حديثه، أن وباء الكوليرا انتشر في السودان، وقال "أبلغت كل الولايات عن تفشيه.. وتم الإبلاغ عن نحو 100 ألف حالة منذ يوليو من العام الماضي".

وأوضح تيدروس أنه تم إجراء حملات تطعيم ضد الكوليرا في ولايات عدة، وحذر من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها أجزاء كبيرة من البلاد، ما قد تؤدي إلى تفاقم سوء التغذية وزيادة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وأمراض أخرى.

وعن صعوبة الحصول على الغذاء في دارفور، استشهد المسؤول الأممي بتقارير من مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة، تفيد بأن الناس يأكلون علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

ويعاني ملايين الأشخاص في أنحاء السودان كله من الجوع، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 770 ألف طفل دون سن الخامسة قد يعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام.

وتشهد البلاد، منذ منتصف أبريل عام 2023، حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين وتشريدهم.