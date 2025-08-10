نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات إسرائيل التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل دولة فلسطين ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين.

وجاء في بيان للوزارة: "بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وتهجير سكانه قسرا وعنوة".

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذه المخططات الإسرائيلية التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.

وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية.

ونوهت الجزائر بضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن لا سيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددة على أن " إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقا تاريخيا غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة.