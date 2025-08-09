اقتحامات واسعة في الضفة الغربية

اقتحامات واسعة في الضفة الغربيةواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، من الجهة الجنوبية الشرقية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، واعتقلت طفلين شقيقين قبل انسحابها.

كما أفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات للاحتلال اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب المدينة، وجابت شوارعها دون أن يبلغ عن أي مواجهات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر أمنية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستعمرين تجمهرت عند مدخل قرية دير جرير شرق رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين وأغلقت مدخل القرية.

ومن جهة أخرى، أصيب فلسطينيون بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين وبلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا وشارع المعهد، وسط إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال برفقة عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا شارع المطار في بلدة كفر عقب، والتقطوا صورا لعدد من المباني والمنشآت.

كما هاجم مستعمرون مسلحون بحماية قوات الاحتلال، قرية رمون شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين بحماية قوات الاحتلال هاجمت القرية من الجهة الشمالية الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم دون أن يبلغ عن إصابات.