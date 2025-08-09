نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس اللبناني: مقتل 6 جنود على الأقل في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، إن "الوطن يفقد اليوم نخبة من خيرة ابنائه الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته".

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية "أجرى الرئيس عون اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، اطلع منه على ملابسات الحادثة الأليمة في منطقة مجدل زون- وادي زبقين في قضاء صور، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء، والجرحى العسكريين، نتيجة انفجار ذخائر بوحدة من فوج الهندسة في الجيش أثناء عملهم على سحبها وتعطيلها".

وأعرب الرئيس عون عن ألمه لـ "استشهاد" العسكريين وعزى ذويهم والجيش، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ومن جهة أخرى أفادت مصادر عسكرية قناة "الجديد" اللبنانية، بسقوط 6 "شهداء من الجيش اللبناني جراء انفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته".

ونعى رئيس الحكومة نواف سلام، في وقت سابق من اليوم "عددًا من عناصر الجيش اللبناني لقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم الوطني في جنوب البلاد".

ووفق الوكالة "انفجرت ذخائر من مخلفات العدوان الاسرائيلي على الجنوب بفريق هندسة للجيش اللبناني خلال تفكيك بعض القذائف في المنطقة بين بلدة مجدلزون ــ وزبقين قضاء صور".

وأشارت "معلومات إلى سقوط شهداء، وجرحى".