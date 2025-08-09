نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: اجتماعات بريطانيا تحرز تقدمًا كبيرًا في مفاوضات التسوية الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن واشنطن حققت تقدما كبيرا في المفاوضات مع ممثلي كييف وحلفاء "الناتو" في بريطانيا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ونشر مراسل الموقع باراك رافيد في حسابه على منصة "إكس": "أبلغني مسؤول أمريكي أن المحادثات المطولة اليوم، استعدادا لقمة ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، أسفرت عن تقدم ملحوظ نحو تحقيق هدف ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف سابقا عن عقد اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدة دول أوروبية لتنسيق المواقف قبل القمة الأمريكية الروسية.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقد في 15 أغسطس بولاية ألاسكا الأمريكية، وهو ما أكده مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، مشيرا إلى أن الزعيمين سيركزان على "مناقشة حلول لتسوية دائمة للأزمة الأوكرانية".

وأوضح أوشاكوف أن الكرملين يتوقع أن تُعقد القمة التالية بين بوتين وترامب على الأراضي الروسية، في إشارة إلى رغبة موسكو في استضافة المحادثات المستقبلية.