مقتل 120 عنصراً من "الشباب" الصومالية

مقتل 120 عنصراً من "الشباب" الصوماليةقُتل نحو 120 من عناصر حركة الشباب وأُصيب آخرين خلال عمليات عسكرية جرت بإقليم شبيلي السفلى جنوب الصومال، حسبما أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد فقي اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن وزير الدفاع الصومالي في مؤتمر صحفي، أنّ الجيش الصومالي نفذ عمليات عسكرية بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال "أوصوم".

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت مساء أمس الجمعة من السيطرة الكاملة على مدينة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، وقتل نحو 120 عنصرًا من حركة الشباب بعد أسبوع من المعارك المستمرة، مشيرًا إلى أنّ القوات الأمنية تجري عمليات تمشيط في المدينة والمناطق المحيطة بها وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش عملياته العسكرية الرامية لتعقب عناصر حركة الشباب والقضاء عليها وسط الصومال وجنوبه.