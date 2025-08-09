نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفضت بنسبة 18%.. وكالة أوروبية تكشف عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة "فرونتكس" الأوروبية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 18% خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2025، مسجلة نحو 95،200 شخص.

ورغم هذا التراجع العام، برز الممر البحري الجديد بين السواحل الليبية وجزيرة كريت اليونانية كأحد أكثر المسارات سخونة، حيث تجاوز عدد العابرين منه 10،000 مهاجر، أي أكثر من أربعة أضعاف العام الماضي، في مؤشر على تصاعد التوتر بين طرابلس وأثينا في ملف الهجرة.

وأشارت الوكالة إلى أن وسط المتوسط ظلّ المسار الأكثر ازدحاما بـ 36،700 عبور، بزيادة 9% عن العام 2024، فيما تراجعت أعداد المهاجرين عبر شرق المتوسط بنسبة 16% إلى 26،200. كما شهدت مسارات أخرى انخفاضًا ملحوظًا، منها غرب البلقان (-47%)، والحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي (-45%)، ومسار غرب إفريقيا (-46%).

في المقابل، ارتفعت محاولات عبور القناة الإنجليزية نحو بريطانيا بنسبة 26% لتصل إلى 41،800 محاولة، نتيجة الطقس الملائم وابتكار مهربين أساليب جديدة للعبور.

ورغم الانخفاض الإجمالي، أكدت فرونتكس أن الكلفة الإنسانية ما زالت مرتفعة، حيث سُجلت 947 حالة وفاة في البحر المتوسط منذ بداية العام، وسط استمرار نشاط شبكات التهريب الليبية وتنظيمها العالي، واستغلالها لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.