العالم اليوم - صورة.. محمد صلاح يحرج "يويفا" بعد مقتل "بيليه فلسطين"

انتم الان تتابعون خبر صورة.. محمد صلاح يحرج "يويفا" بعد مقتل "بيليه فلسطين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 09:24 مساءً - أحرج الدولي المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، السبت، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بـ3 أسئلة حول وفاة "بيليه الكرة الفلسطينية" سليمان العبيد.

وعلّق نجم ليفربول على منشور في حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نعى فيه النجم الفلسطيني.

وجاء في منشور الاتحاد الأوروبي: "وداعا سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة أعطت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

وأعاد صلاح نشر هذه التغريدة، وقال: "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات، وأين، ولماذا؟".

ولقيت تغريدة صلاح تفاعلا واسعا على منصة "إكس". فبعد أقل من ساعة على نشرها، حصدت أكثر من 12 ألف علامة إعجاب و100 ألف إعادة مشاركة و287 ألف تعليق. وشاهدها أزيد من 11 مليون شخص.

وكان العبيد قد فارق الحياة قبل أيام إثر إصابته بالرصاص من الجيش الإسرائيلي خلال انتظاره للمساعدات الإنسانية في جنوب القطاع.

وولد عبيد في 20 مارس 1984 بمدينة غزة، وكان متزوجا وأبا لخمسة أطفال.

بدأ مشواره الرياضي مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى نادي الأمعري في الضفة الغربية، حيث فاز بلقب أول دوري محترفين عام 2010، قبل أن يعود إلى غزة ويلتحق بصفوف نادي غزة الرياضي، حيث توج هدافا للدوري في موسمي 2015-2016 و2016-2017، كما شارك أيضا في 24 مباراة دولية مع المنتخب الفلسطيني.

وسجل العبيد أكثر من 100 هدف طوال مسيرته الكروية، ليكون بذلك من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية.