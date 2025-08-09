العالم اليوم - السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية

انتم الان تتابعون خبر السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 09:24 مساءً - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، السبت، العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء العراقي، مشددا على أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية.

وقال السوداني خلال حضوره تجمعا عشائريا إن "العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية وهناك جملة مبادئ ننطلق منها وأن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد".

وأضاف: "في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء وأن الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له".

وشدد السوداني على أن الحكومة العراقية "لا تريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة".

كما أكد على "دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة وهذا الدور يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات" .