العالم اليوم - ردا على مؤتمر الحسكة.. دمشق تصعد ضد قسد بـ"ورقة باريس"

انتم الان تتابعون خبر ردا على مؤتمر الحسكة.. دمشق تصعد ضد قسد بـ"ورقة باريس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 10:24 صباحاً - انتقدت الخارجية السورية المؤتمر الذي عقدته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع مكونات سورية أخرى في مدينة الحسكة.

ووصفت الخارجية السورية، المؤتمر بأنه عقد على أسس "طائفية وعرقية "ويعاد فيها "تصدير رموز النظام السابق"، وهذا في حد ذاته لا يتوافق مع الحديث عن الوحدة ورفض التقسيم.

كما لفتت إلى أن المعيار الحقيقي للأفعال هو الالتزام بمشروع وطني جامع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أبواب دمشق ستبقى مفتوحة لكل من أراد حواراً جاداً وعملًا مشتركاً يهدف إلى الوصول بسوريا إلى مستقبل أفضل .

وقال مصدر حكومي سوري لوكالة الأناضول، الجمعة، إن المؤتمر الذي عقد في محافظة الحسكة يظهر عدم جدية "قسد" حيال المفاوضات مع دمشق.

المؤتمر الذي عُقد الجمعة تحت اسم "وحدة موقف المكوّنات" دعا إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية".

وأضاف أن المؤتمر يعد تصعيدا خطيرا وسيؤثر على مسار التفاوض الحالي.

وأكد أن الحكومة السورية تدرس خياراتها بما في ذلك إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس إذا لم يكن هناك طرح جدي لتنفيذ اتفاق 10 مارس.

وفي 25 يوليو، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على "جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل"