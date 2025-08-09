العالم اليوم - قيادة الجيش الإسرائيلي تفضّل وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة

انتم الان تتابعون خبر قيادة الجيش الإسرائيلي تفضّل وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 05:32 صباحاً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اعترض على توسيع نطاق الحرب في غزة، بسبب إرهاق جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم البدنية.

وحسبما ذكرت المصادر لـ"نيويورك تايمز"، فإن القيادة العسكرية الإسرائيلية، تفضل وقفا جديدا لإطلاق النار بدلا من تجدد القتال على جبهة غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الجمعة، موافقة "الكابينيت" على اقتراح نتنياهو بالسيطرة على قطاع غزة بالكامل، رغم معارضة قيادة الجيش.

ووفق ثلاثة مسؤولين أميركيين، وشخص مطلع على المناقشات الإسرائيلية، تحدثوا لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإن أي عملية عسكرية جديدة قد تشمل جهودا لاستعادة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، كما ستوسع إسرائيل مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق البعيدة عن القتال.

وأثار إعلان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصادقة على خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة موجة واسعة من الانتقادات والتحذيرات الدولية، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة على المدنيين الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن غزة الأحد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس الجمعة.

ويأتي الاجتماع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس، وقد رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة به.

وقبيل ذلك، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل، عبر متحدثة باسمه، من "تصعيد خطير" من شأنه "مفاقمة التداعيات الكارثية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين".

وحذّر غوتيريس من أن هذا الإجراء (العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة) قد يؤدي إلى "مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الشامل، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تصورها في غزة".