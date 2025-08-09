العالم اليوم - "اجتماع لتوحيد المواقف" بشأن تسوية ملف حرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر "اجتماع لتوحيد المواقف" بشأن تسوية ملف حرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 05:32 صباحاً - يخطط مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدة دول أوروبية للقاء هذا الأسبوع في المملكة المتحدة لمحاولة التوصل إلى مواقف مشتركة قبل الاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس".

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين قولهما، إن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، أبلغ الذين سيشاركون بالاجتماع في اتصال، أن بوتين وافق على إنهاء الحرب إذا وافقت أوكرانيا على التنازل عن منطقتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين سيطرت القوات الروسية على معظم أراضيهما، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

ووفقا للمصادر، فقد خرج بعض المشاركين في المكالمة بانطباع بأن بوتين وافق على التنازل عن مطالبته بمنطقتين أوكرانيتين أخريين تسيطر عليهما روسيا جزئيا وهما خيرسون وزابوريجيا، وهو ما يعد تنازلا كبيرة مقارنة بالمواقف الروسية السابقة.

وقال مسؤول أوكراني لـ"أكسيوس"، إنه حتى لو وافق الرئيس فولوديمير زيلينسكي على مطالب بوتين، فإنه سيحتاج إلى الدعوة إلى استفتاء لأنه لا يستطيع التنازل عن الأراضي بموجب دستور أوكرانيا.

وأكد الكرملين السبت عقد قمة بين بوتين وترامب يوم الجمعة المقبل في آلاسكا، واصفا اختيار المكان بأنه "منطقي تماما".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف قوله إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدان بعضهما البعض"، مضيفا "يبدو أنه من المنطقي تماما أن يسافر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينغ وأن تُعقد القمة الهامة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في آلاسكا".

وبحسب أوشاكوف "سيركز الرئيسان بوتين وترامب على مناقشة الخيارات لتحقيق حل سلمي طويل الأمد للأزمة الأوكرانية".

وذكر الكرملين أيضا أنه دعا ترامب لزيارة روسيا بعد لقاء القمة مع بوتين في آلاسكا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يُثبت سيطرة روسيا على الأراضي التي استولت عليها خلال عمليتها العسكرية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن مسؤولين أميركيين وروسا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الأراضي تمهيدا للقمة المرتقبة بين ترامب وبوتين.

واقترح ترامب في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض الجمعة اتفاقا يشمل تبادلا للأراضي.

وصرّح ترامب قائلا "سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين وضع كليهما".

ولم تعلق السلطات الأوكرانية بعد على تقرير "بلومبرغ"، لكن زيلينسكي قال في بيان نُشر بعد التقرير ولم يشر إليه فيه "الولايات المتحدة عازمة على تحقيق وقف إطلاق النار، ويجب أن ندعم معا جميع الخطوات البناءة. لا يمكن تحقيق سلام دائم يمكن التعويل عليه إلا بتضافر الجهود".