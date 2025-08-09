العالم اليوم - اعتقال أميركية انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص

انتم الان تتابعون خبر اعتقال أميركية انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 04:32 صباحاً - قالت السلطات إنه تم اتهام امرأة في ولاية فلوريدا الأميركية بانتحال صفة ممرضة حاصلة على ترخيص وتقديمها رعاية طبية لآلاف المرضى.

وقال مكتب شرطة مقاطعة "فلاغلر"، إن أوتمن ماري بارديسا، البالغة من العمر 29 عاما، والمقيمة في "بالم كوست"، قدمت خدمات طبية شملت 4486 شخصا في الفترة من يونيو 2024 حتى يناير 2025.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة "فلاغلر"، ريك ستالي، في معرض إعلانه عن الاعتقال بأن: "هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاق".

وذكر مسؤولو شرطة المقاطعة إنه تم القبض على بارديسا في مدخل منزلها يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعها قيد الاحتجاز على خلفية عدة تهم، من بينها تقديم الرعاية الصحية بدون الحصول على ترخيص.

وتم احتجاز بارديسا بكفالة قدرها 70 ألف دولار، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة في 2 سبتمبر لجلسة توجيه التهم.