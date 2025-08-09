نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- سي إن إن: صور أقمار اصطناعية تكشف حشدًا عسكريًا إسرائيليًا قرب معبر ناحال عوز المؤدي إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن صورًا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية أظهرت وجود عشرات المركبات العسكرية الإسرائيلية داخل مجمع قريب من معبر ناحال عوز، الذي يُعد أحد المنافذ المؤدية إلى قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، فإن الصور توضح انتشارًا ملحوظًا للآليات والمعدات العسكرية في المنطقة، وسط تكهنات حول ارتباط هذا الحشد بعمليات عسكرية محتملة أو تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأوضاع الميدانية على حدود غزة توترًا متصاعدًا، مع استمرار العمليات الإسرائيلية والجهود الدولية لاحتواء التصعيد.