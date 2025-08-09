العالم اليوم - محمد رعد: الموافقة على أهداف الورقة الأميركية "متسرع وخطير"

انتم الان تتابعون خبر محمد رعد: الموافقة على أهداف الورقة الأميركية "متسرع وخطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 أغسطس 2025 01:24 صباحاً - قال رئيس كتلة حزب الله النيابية، محمد رعد، إن قرار الحكومة بالموافقة على أهداف الورقة الأميركية متسرع وخطير.

وأوضح رعد في تصريحات تلفزيونية أن قرار الحكومة بالموافقة على أهداف الورقة الأميركية، يكشف الساحة اللبنانية لإسرائيل.

وأكد رعد رفض تسليم السلاح واصفا ذلك بأنه انتحار.

وحمّل رعد صاحب القرار السياسي المسؤولية في كل تداعيات القرار.

وأفادت مصادر "دوت الخليج" بأن المبعوث الأميركي توم باراك سيزور بيروت في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك فيما تكتنف مخاطر عدة محاولات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، من أبرزها آليات التعامل مع شارع حزب الله وسلاحه.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

وأفاد مرقص في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء: "وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".

وأوضح أن الحكومة وافقت على نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وعلى الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية.

وأضاف مرقص أن المجلس لم يتطرق بعد إلى تفاصيل الجداول الزمنية الواردة في الورقة الأميركية، مشيرا إلى أن الحكومة بانتظار خطة من الجيش بشأن آلية تسليم السلاح، قبل الدخول في نقاشات تفصيلية بشأن الورقة.

وكان حزب الله قد قال الأربعاء إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح"، مضيفا "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".

ويطالب حزب الله، المدعوم من طهران، بأن تنسحب إسرائيل من 5 مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف ضرباتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن استراتيجية دفاعية.