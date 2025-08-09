نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب جمهورية غانا الشقيقة في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من بينهما وزيري الدفاع والبيئة الغانيين وعدد من المسؤولين.

وتؤكد جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع جمهورية غانا في هذا الحادث الأليم، وتُعرب عن صادق تعازيها لأسر الضحايا.