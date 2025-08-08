نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء السوداني: فتح المطار الدولي وعودة مؤسسات الحكم إلى الخرطوم في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى الخرطوم في أكتوبر القادم بالتزامن مع اعادة فتح مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران.

وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الخميس، أن إعمار البلاد أولوية ويحتاج إلى خطة شاملة قيد الإعداد.

وبشأن عودة الحياة إلى الخرطوم أوضح كامل إدريس أن العاصمة تحتاج لإعادة تخطيط شامل قبل الإعمار.

وأعلن أن الرحلات الجوية ستعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين، كما أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى العاصمة في أكتوبر المقبل.

واعتبر أن مدينة أم درمان التي تضم حاليا مقار حكومة ولاية الخرطوم أكثر إضاءة من باريس، وأشار إلى أن الحياة في مدينة الخرطوم بحري تمضي بنسبة 80%.

جدير بالذكر أنه ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل 2023 اتخذت مؤسسات الحكم الاتحادي العاصمة الخرطوم من مدينة بورتسودان شرقي البلاد عاصمة مؤقتة.

هذا، وذكر رئيس الوزراء أن مصفاة الخرطوم للنفط نحو 70 كيلومترا شمالي العاصمة السودانية تحتاج إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها، واتهم قوات الدعم السريع بتدمير المعدات ونهب النحاس الخاص بكوابل الكهرباء.

زيارة ناجحة

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الرسمية إلى مصر كانت ناجحة بكل المقاييس.

وصرح بأن الزيارة أثمرت عن تفاهمات مهمة تشمل تسهيلات في إجراءات التأشيرات، وتيسيرات كبيرة للطلاب السودانيين، وحل قضية المواطنين السودانيين الموقوفين في السجون المصرية لأسباب الهجرة، عبر ترحيلهم إلى السودان.

وكشف أن الحكومة المصرية وعدت بإطلاق سراح جميع الموقوفين السودانيين في السجون المصرية على ذمة قضايا الهجرة، وسيتم ترحيلهم إلى السودان وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم بالتنسيق مع السفارة السودانية.

وأبدى كامل إدريس تكفل الحكومة بتسيير 500 حافلة للعودة الطوعية من مصر إلى السودان.

كما أوضح أن مصر قدمت تسهيلات على مستوى المعابر والربط الكهربائي بين البلدين، مشيرا إلى أن ديون الربط الكهربائي تبلغ 110 ملايين دولار.

ووصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة، الخميس، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ تولى منصبه.