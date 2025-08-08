نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مستعدون لتوفير مقرنا في نيويورك لاستضافة محادثات بوتين وترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نائبة المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي أن المنظمة الدولية مستعدة لتوفير مقرها في نيويورك كمنصة للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت تريمبلاي ردا على سؤال لوكالة "ريا نوفوستي": "لا أعتقد أن هذا الخيار مطروح للنقاش لدى أولئك الذين يخططون للاجتماع، لكننا بالطبع نشجع الحوار"، مضيفة: "أبوابنا مفتوحة دائما".

وسبق أن أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن روسيا عارضت عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في روما، بعدما اقترح الرئيس الأمريكي العاصمة الإيطالية خلال محادثته مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

ووفقا للمصادر، أعربت ميلوني خلال المحادثة التي جرت مساء أمس عن استعدادها فورا لاستضافة القمة، وبعد ساعات قليلة قدم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اقتراحا رسميا باختيار روما كمكان للقمة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ضم ممثلين عن إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأوكرانيا وفنلندا. وأيد فلاديمير زيلينسكي أيضا اختيار روما، حسب الصحيفة.

لكن روسيا عارضت الفكرة على الفور لأنها "تعتبر إيطاليا بلدا منحازا بوضوح لأوكرانيا"، وفقا لما نقلته "كورييري" عن مصادرها. كما شكل أمر الاعتقال الصادر في مارس 2023 من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي عقبة أخرى، حسبما أشارت الصحيفة.

من جهة أخرى، ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية يوم الجمعة نقلا عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات أن لقاء بوتين وترامب قد يعقد يوم الاثنين المقبل، مع النظر في روما كمكان محتمل له. فيما شككت مصادر وكالة "ريا نوفوستي" في وزارة الخارجية الإيطالية في صحة هذه المعلومات.

لاحقا أفادت "فوكس نيوز" نقلًا عن مصدر مطلع أن لقاء الرئيسين قد يُعقد في نهاية الأسبوع المقبل، مع النظر في هنغاريا وسويسرا والإمارات وإيطاليا كمواقع محتملة.