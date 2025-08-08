نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاشينكو لا يعتزم الترشح لولاية رئاسية جديدة ويقارن نفسه بترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، أنه لا يخطط للترشح لولاية رئاسية جديدة، رغم أنه أصغر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو 10 سنوات.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نُشر نصها على موقع الرئيس: "لا، أنا الآن لا أخطط لذلك، لم أعد أخطط للترشح. مضيفا: انظروا، إذا كان ترامب يقترب من الثمانين وهو يبدو بحالة جيدة فأنا أبدو بصحة جيدة كذلك".

وأشار لوكاشينكو إلى أنه أصغر سنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتمتع أيضا بصحة جيدة.

وأضاف الرئيس البيلاروسي تعليقا على مقارنته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث العمر واللياقة البدنية: "إذا كان ترامب يقترب من الثمانين وهو يبدو بحالة جيدة، فأنا أيضا شخص رياضي أحاول الحفاظ على هذا النمط من الحياة. هو لا يشرب الخمر - وأنا لم أشرب قط ولا أدخن - وهو أيضا لا يدخن".

وأكد أنه "أعتقد أنني أستطيع منافسته من حيث الحالة الصحية، رغم أن المنشقين عنا يعلنون وفاتي كل شهر. ترامب - إنه جرافة، حصان. سأحاول أن أكون أقوى من ترامب".

ويحتفل لوكاشينكو في 30 أغسطس بعيد ميلاده الحادي والسبعين.