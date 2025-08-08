العالم اليوم - حركة أمل تدعو مناصريها لعدم المشاركة في مسيرات أو تجمعات

انتم الان تتابعون خبر حركة أمل تدعو مناصريها لعدم المشاركة في مسيرات أو تجمعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 أغسطس 2025 10:25 مساءً - أفادت مصادر مطلعة أن حركة أمل أصدرت تعميما داخليا على أنصارها بعدم المشاركة في أي مسيرة بالسيارات أو الدراجات النارية "وتحت أي شكل أو عنوان"، محذرة من "تحمل المسؤولية" في حال المخالفة.

وقالت الحركة في التعميم، بحسب المصادر "ضرورة التعميم على جميع الشعب والتزام الحركيين بعدم المشاركة في أي مسيرة سيارة أو دراجات نارية وتحت أي شكل أو عنوان تحت طائلة المسؤولية".

وأضاف: "كما ضرورة الانتباه من المنشورات التحريضية التي يمكن أن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وخرجت مسيرات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.

وقد شوهد المحتجون وهم يجوبون الضاحية بالسيارات والدراجات النارية رافعين شعارات لحزب الله وحركة أمل وعلم إيران، لكن لم يتضح ما إذا كان عناصر من حركة أمل شاركوا في التظاهرات.