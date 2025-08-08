إدانات دولية لقرار "الكابينت" احتلال غزة

إدانات دولية لقرار "الكابينت" احتلال غزةأثار قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اليوم، المضي في احتلال غزة، إدانات دولية واسعة، واعتُبر تصعيداً خطيراً يُهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، خطة إسرائيل بـ"الخطأ"، ودعا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى "إعادة النظر فوراً" بها.

وقال ستارمر إنّ "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ، ونحضها على إعادة النظر بقرارها فوراً. هذا العمل لن يساهم إطلاقاً في وضع حدّ للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن"، محذراً من أنّه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

وشدد ستارمر على أنّ "ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الانسانية، وتحرير كل الأسرى"، لافتاً إلى أنّ لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين".

الاتحاد الأوروبي ينتقد الخطّة

انتقد رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، اليوم الجمعة، خطّة حكومة العدو لتوسيع سيطرتها العسكرية على القطاع، معتبراً أنّ هذا القرار "يجب أن تكون له عواقب على العلاقات" بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

وأشار كوستا، في منشور عبر منصة "إكس"، إلى أنّ "الوضع في غزة يظلّ مأساوياً وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدّي إلا إلى مفاقمته"، مؤكّداً أنّ مثل هذا القرار "يجب أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

من جهتها، دعت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حكومة العدو إلى "إعادة النظر في قرار توسيع عمليّتها العسكرية في غزة"، وأكّدت في منشور عبر منصة "إكس" ضرورة «إطلاق سراح جميع الرهائن"، وإتاحة "الوصول الفوري وغير المقيّد للمساعدات الإنسانية" إلى القطاع، مشدّدة على أنّ "وقف إطلاق النار ضروري الآن".

الصين: غزة للفلسطينيين

من جانبها، أعربت الصين عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعيةً الدولة العبرية إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا".

وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية، في تصريحٍ صحفي، أنّ "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".

تركيا: ضربة قاسية للسلام والأمن

أمّا تركيا، فحضت الجمعة المجتمع الدولي على وقف الخطة الإسرائيلية، محذّرةً من أنّ ذلك سيشكّل «ضربة قاسية» للسلام والأمن.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيانٍ: "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم".

الأمم المتحدة: للوقف الفوري لهذه الخطة

من جهته، دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة.

وأعلن تورك، في بيانٍ، أنّ هذا "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدّاً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

أما إسبانيا، فأدانت القرار الإسرائيلي بشدة على لسان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية لتوسيع احتلالها العسكري لغزة".

وشدد ألباريس، على أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الدمار والآلام، مؤكداً على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار وتدفق فوري وواسع للمساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاق سراح جميع الأسرى.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسكتلندي جون سويني، عن رفض بلاده توسيع الحكومة الإسرائيلية احتلالها في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى إيقاف تل أبيب عند حدها.

وقال سويني، في منشور عبر إكس، إنّ "قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على غزة أمر غير مقبول بتاتا. سيُفاقم هذا القرار المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ويصعد الصراع".

أما بلجيكا، فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفا للقانون الدولي، وانتقد تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراض فلسطينية محتلة.

بدروه، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تعليق برلين تزويد إسرائيل بالأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.

وقال ميرتس، في بيان، إن إطلاق سراح الأسرى والمفاوضات الجدية لوقف إطلاق النار تشكلان أولوية قصوى للحكومة الألمانية.

أما سلوفينيا، فقالت على لسان وزيرة خارجيتها تانيا فاجون، إن "مثل هذه المحاولات ستزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلا في قطاع غزة".

ونددت فاجون، بشدة بالقرار الإسرائيلي عبر إكس، داعية إسرائيل إلى وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة.

ووصفت الدنمارك القرار الإسرائيلي بأنه "خاطئ" ودعت تل أبيب إلى التراجع عن قرارها فورا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عبر قناة "تي في2" الرسمية: " قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة خاطئ. سيُسبب المزيد من المعاناة للمدنيين. لذلك، ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار فورًا".

وأعربت سويسرا عن قلقها العميق إزاء قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار يُشكل خطرًا بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلًا.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، في حديث لقناة "SVT Nyheter" السويدية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.

وأعربت ستينرغارد، عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع، مشيرةً إلى أنّ محاولات ضمّ أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القانون الدولي.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر "الكابينت" على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة. وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ "المبادئ الخمسة" التي تمّت المصادقة عليها، هي: "نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على القطاع، ووجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية".