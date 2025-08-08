نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب عالمي وتحذيرات شديدة اللهجة ضد إسرائيل بعد قرارها الأخير بالسيطرة على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الأمم المتحدة انتقادا حادا للقيادة الإسرائيلية على قرارها السيطرة على غزة، كما طالب المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي بعدم السماح لقرار إسرائيل بالمرور دون عواقب.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، حيث وصف المتحدث باسمه القرار بأنه يمثل "تصعيدا خطيرا".

جاء ذلك بعد أن قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في وقت سابق اليوم إن "خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل يجب أن تتوقف فورا".

وأضاف تورك في بيانه: "هذه الخطة تتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية الذي يوجب على إسرائيل إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، كما تتناقض مع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه ومع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

ومن جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الجمعة إن قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة "يجب أن يترتب عليه عواقب في علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل"، مضيفا أن المجلس سيقيم هذا الأمر وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارها.

وأضاف كوستا، الذي يرأس المجلس الأوروبي الذي يمثل دول الاتحاد الأوروبي في بيانه على منصة "إكس": "القرار لا ينتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو، بل يقوض أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".

كما انضمت فرنسا إلى مجموعة الدول التي أدانت خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة، محذرة من أن ذلك "سيفاقم وضعا كارثيا أصلا دون أن يؤدي إلى إطلاق سراح رهائن حماس أو نزع سلاحها أو استسلامها".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على "إكس":

"تدين فرنسا بشدة خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى التمهيد لاحتلال كامل قطاع غزة. مثل هذه العملية ستزيد الوضع الكارثي سوءا دون أن تحقق إطلاق سراح الرهائن أو نزع سلاح حماس أو استسلامها".