40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى

40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصىأدى عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين، اليوم، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وقيود قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين في شوارع مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة والمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، في بيان، أن نحو 40 ألف مصل فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لافتة إلى أن القيود المشددة التي فرضها الاحتلال على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة لم تحول دون توافد آلاف للصلاة في الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.