روسيا تدمر 30 مسيّرة أوكرانية

روسيا تدمر 30 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن قواتها الجوية أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن منظومات الدفاع الجوي دمرت العاملة واعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت في بيانها إلى أن تسع مسيرات منها أسقطت فوق مقاطعة روستوف، وثماني فوق شبه جزيرة القرم، وست فوق مقاطعة ساراتوف، وخمس فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي بيلغورود وفولجوجراد.