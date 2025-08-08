أحمد جودة - القاهرة - وزير الدفاع الإسرائيلي: ماضون في الحسم الكامل مع حماس وإنشاء منطقة أمنية قوية في غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قرار مواصلة النشاط العسكري المكثف في قطاع غزة يوجه رسالة واضحة بأن إسرائيل عازمة على تحقيق أهداف الحرب، وفي مقدمتها الحسم الكامل مع حركة حماس، وتهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين.

منطقة أمنية محكمة وقوية داخل غزة

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستعمل على ضمان سلامة التجمعات السكانية من خلال إقامة منطقة أمنية محكمة وقوية داخل غزة، مشيرًا إلى أنه تم تفويضه مع رئيس الوزراء للتصديق على خطط الجيش لتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المصغر.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن التهديد بفرض عقوبات دولية لن يضعف عزيمة إسرائيل، مؤكدًا أن "ولت الأيام التي لم يكن اليهود يدافعون فيها عن أنفسهم".