أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو: ذاهبون لتحرير غزة من حماس وإقامة حكم مدني سلمي منزوعة السلاح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده لا تعتزم احتلال قطاع غزة، وإنما تهدف إلى تحريره من حركة حماس، مشيرًا إلى أن غزة ستكون منزوعة السلاح وسيتم إقامة حكم مدني سلمي فيها، لا يتبع للسلطة الفلسطينية ولا لأي منظمة توصف بالإرهابية.

تحرير غزة من حماس دون احتلال

وأوضح نتنياهو أن إقامة هذا الحكم المدني السلمي سيساعد في تحرير الرهائن الإسرائيليين، ويضمن ألا يشكل قطاع غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل.

نتنياهو ينتقد حظر توريد السلاح من ألمانيا

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني، إلى خيبة أمله من قرار برلين حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرًا أن مثل هذه القرارات لا تخدم الأمن الإسرائيلي ولا الاستقرار الإقليمي.