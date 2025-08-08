نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقر دفعة رابعة بقيمة 3.2 مليار يورو لكييف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا على صرف الدفعة الرابعة من المساعدات المالية لأوكرانيا ضمن برنامج "Ukraine Facility"، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3.2 مليار يورو.

وجاء هذا القرار بعد تقييم إيجابي لتنفيذ أوكرانيا لسلسلة من الإصلاحات والاستحقاقات المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن "أوكرانيا ستتلقى أكثر من 3.2 مليار يورو من التمويل بعد اعتماد المجلس للدفعة الرابعة ضمن آلية الدعم الأوروبية".

ويذكر أن قيمة هذه الدفعة تقل بمقدار مليار يورو عن المبلغ المخطط له أصلا، وذلك بسبب عدم إتمام كافة الإصلاحات التي كانت أوكرانيا قد التزمت بها أمام الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبلغ المعتمد النهائي تجاوز مبلغ 3.05 مليار يورو الذي كان قد حصل على موافقة مبدئية من سفراء دول الاتحاد الأوروبي سابقا.



وبرنامج (Ukraine Facility) هو آلية تمويلية أوروبية مصممة لدعم عمليات التعافي وإعادة الإعمار والحداثة في أوكرانيا للفترة من 2024 حتى 2027. يوفر البرنامج ما يصل إلى 50 مليار يورو في شكل منح وقروض، حيث يتم صرف هذه الأموال بشكل تدريجي ومشروط بتنفيذ أوكرانيا للإصلاحات وخطوات الاستثمار المتفق عليها مسبقًا ضمن "خطة أوكرانيا".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر صرف 3.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا في مارس من العام الجاري، في إطار برنامج للمساعدات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار يورو أعلن عنها العام الماضي.