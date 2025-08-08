نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: حصرية السلاح بيد الدولة هو سبيل لتحقيق الاستقرار في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بقرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلًا لاستقرار لبنان.

وأضاف الأمين العام ان مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله أو خرقه تحت اي ذريعة.

وأكد أن قرار الحكومة اللبنانية باعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الارض ينبغي أن يلقى تعاونا ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين علي سيادة لبنان واستقلال قراره.

وفي نفس الوقت شدد أبو الغيط على ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل للتراجع عن احتلالها للاراضي اللبنانية والتوقف عن قصف أهداف داخل لبنان مشيرًا إلى أن التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان.

