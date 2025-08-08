نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: ترامب يأمر بالاستعداد لشن ضربات عسكرية ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وثيقة سرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر توجيها يطلب فيه من البنتاغون الاستعداد لاستخدام القوة العسكرية ضد عدد من كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على الوثيقة أنها تضع أساسا رسميا لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة في البحر وعلى الأراضي الأجنبية ضد الكارتلات.

ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن مثل هذه الإجراءات تثير تساؤلات قانونية، بما في ذلك مدى توافقها مع القانون الدولي والتشريعات الأمريكية.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى "كان شغوفا بفكرة" قصف مختبرات المخدرات في المكسيك، إلا أن هذه المبادرات أثارت استياء السلطات المكسيكية. ومع ذلك، ترسخت فكرة استخدام القوة العسكرية بين الجمهوريين وأصبحت أحد مواضيع الحملة الانتخابية لعام 2024.

وفي لقاءاته مع الناخبين خلال الحملة الانتخابية 2024، وعد ترامب بإرسال قوات العمليات الخاصة والبحرية، كما قال، "لإعلان الحرب على الكارتلات".

ونقلت الصحيفة أن القوات العسكرية تقوم بالفعل بوضع خطط عمل، لكن ما زال من غير الواضح ما هو الرأي القانوني الذي قدمه البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، أو ما إذا كانت هذه المسألة قد نوقشت في مكتب الشؤون القانونية بوزارة العدل. وقد امتنعت وزارة الدفاع عن التعليق على هذا الشأن.