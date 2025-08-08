نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدنمارك تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها باحتلال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا وزير الخارجية الدنماركي لارس لاك راسموسن اليوم الجمعة، إسرائيل إلى "التراجع فورا عن قرارها باحتلال قطاع غزة".

وأعرب راسموسن عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وأكد الوزير الدنماركي أن الوضع الحالي في غزة غير قابل للاستمرار، مشددا على ضرورة التمسك بحل الدولتين كطريق مستدام لتحقيق السلام الدائم.

كما أشار إلى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضمن القانون الدولي، لكن عليها احترام الالتزامات الدولية ووقف العمليات العسكرية التي تزيد من معاناة المدنيين.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم مواقفتها على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.

وقال موقع "واينت" العبري، إن "اجتماع الحكومة المصيري الذي ناقش فيه نتنياهو والوزراء الموافقة على احتلال قطاع غزة، انتهى بعد أكثر من 10 ساعات من المناقشات".

وفي ذات السياق، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، بأن صور الأقمار الصناعية تظهر تعزيزات عسكرية ومعدات للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

في غضون ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي أن "العملية التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي حاليا هي فقط في مدينة غزة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "الهدف هو إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية والمناطق الأخرى بحلول 7 أكتوبر، على أن يتم فرض حصار على مسلحي حماس الذين ما زالوا في مدينة غزة، وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ هجوم بري في المدينة".

ولفت الموقع إلى أنه تم تفويض رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة على الخطة التشغيلية النهائية للجيش الإسرائيلي