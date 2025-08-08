نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء بولندا يتوقع تجميدا للنزاع في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس وزراء بولندا دونالد توسك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه يعتبر تجميد النزاع العسكري في أوكرانيا احتمالا واردا في الفترة المقبلة.

وقال توسك في مؤتمر صحفي بثته قناة "TVP Info": "هناك إشارات معينة، ولدي إحساس أيضا بأن تجميد الصراع - ليس نهاية الحرب، بل مجرد تجميده - يبدو أقرب من أي وقت مضى. هناك بعض الآمال في هذا الصدد".

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أن كييف تتطلع إلى مشاركة أوروبا، وخاصة بولندا، في صياغة اتفاقية لإنهاء النزاع.

وفي إطار التطورات ذات الصلة، كشف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم 7 من أغسطس الجاري عن توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق مبدئي لتنظيم قمة ثنائية تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تم تحديد الأسبوع التالي كموعد استرشادي، على أن يعلن عن التاريخ النهائي بعد اكتمال الترتيبات اللوجستية.

كما ذكرت اليوم، قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أن لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قد يعقد في 11 من أغسطس.