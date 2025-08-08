العالم اليوم - السعودية تدين خطة إسرائيل لـ"احتلال غزة"

انتم الان تتابعون خبر السعودية تدين خطة إسرائيل لـ"احتلال غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 أغسطس 2025 04:28 مساءً - نددت السعودية يوم الجمعة، بخطة إسرائيل لـ"احتلال" غزة و"تجويع" سكانها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عزم الدولة العبرية السيطرة على القطاع المحاصر.

وجاء في بيان الخارجية السعودية "تندد المملكة العربية السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد البيان أن القرارات التي تتخذها إسرائيل تؤكد مجددا أنها "لم ترتبط بعد بمدارك الواجب والجانب الأخلاقي والقانوني لشعب فلسطيني أعزل، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها، استنادا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية".

وقال البيان: "تحذر المملكة من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، يقوض أسس النظام الدولي وهيبته، ويهدد الأمن والسلم إقليميا وعالميا، وينذر بعواقب وخيمة تمارسها إسرائيل لإبادة الجماعة الفلسطينية قسريا".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزاء الإسرائيلي، عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على اقتراح بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل، وذلك رغم المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش.