العالم اليوم - الأهلي يتربع على صدارة تصنيف "الكاف".. وتراجع الزمالك والودا

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 أغسطس 2025 03:24 مساءً - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الجمعة، عن لائحة التصنيف الرسمي للأندية الإفريقية للموسم الجديد 2025/2026، قبل انطلاق قرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتربع الأهلي المصري على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية، رغم خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

فيما تراجع الوداد المغربي إلى المركز الثامن، بعد أن احتل المرتبة الثالثة في الموسم الماضي، بحسب ما ذكره موقع "كورة".

أما الزمالك المصري فتراجع إلى المركز السابع، بعدما حل في المرتبة الخامسة العام الماضي، في حين تقدم فريق نهضة بركان المغربي، المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى المركز الرابع بعدما كان سادسا في الموسم الماضي.

وترك الترجي، المركز الثاني، لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وصيف النسخة الماضية بدوري الأبطال.

وفيما يلي أفضل 10 أندية في تصنيف الاتحاد الإفريقي للموسم الجديد:

1. الأهلي المصري (78 نقطة)

2. صن داونز الجنوب إفريقي (62 نقطة)

3. الترجي التونسي (57 نقطة)

4. نهضة بركان المغربي (52 نقطة)

5. سيمبا التنزاني (48 نقطة)

6. بيراميدز المصري (47 نقطة)

7. الزمالك المصري (42 نقطة)

8. الوداد المغربي (39 نقطة)

9. اتحاد العاصمة الجزائري (37 نقطة)

10. شباب بلوزداد الجزائري (36 نقطة)