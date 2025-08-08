نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عباس يدعو لتمكين الدولة الفلسطينية من إدارة غزة بدعم عربي ودولي والسيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة.

دعوة لتمكين الدولة الفلسطينية في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، بما يشمل إدارة الشأنين المدني والأمني، تحت مظلة الدولة الفلسطينية الموحدة، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي.

وشدد عباس على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، مع توفير دعم عربي ودولي لهذه الجهود لضمان استقرار الأوضاع.

تحذير من مخططات إعادة احتلال غزة

وحذّر الرئيس الفلسطيني من خطورة القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، معتبرًا أن هذا القرار يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

كما أعلن عزمه التحرك على كافة المستويات، بما يشمل مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد موقف إقليمي ودولي موحد لمواجهة هذه المخططات.

إشادة بالموقف المصري الثابت

وأعرب الرئيس عباس عن تقديره العميق للمواقف المصرية الراسخة في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

موقف مصر: دعم كامل ورفض التهجير

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استمرار المساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع التشديد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.